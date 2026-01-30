Reggio Calabria, a “Le Muse” l’incontro con il prof. Bombino “Eventi estremi e vulnerabilità ambientale”

L’Associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere di Reggio Calabria“, presieduta da Giuseppe Livoti continua a pieno ritmo il suo programma animando la domenica pomeriggio della città di Reggio Calabria. Sempre più attuali le conversazioni, collegate all’attualità ed in questo caso a tutti gli eventi ambientali che stanno caratterizzando e flagellando il sud Italia. Una manifestazione aperta a tutta la città metropolitana, un evento che vede dunque riflessioni aperte e condivise soprattutto al nostro territorio ormai fragile con riferimento a tutti gli accadimenti ma anche a quelli che sono dati storici importanti attinenti le nostre coste e relativi borghi e/o cittadine.

Il prof. Giuseppe Bombino dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Presidente del GAL “Area Grecanica”- Componente Commissione Tecnica Nazionale PNRR Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica converserà con materiale documentale su “Eventi estremi e vulnerabilità ambientale: il territorio fragile… e la memoria labile”. Punto di partenza della serata sarà il recentissimo Ciclone Harry, evento estremo che probabilmente attesta la mancanza di politiche di adattamento mai effettuate nel tempo. Un ciclone che, divenuto vera e proprio tempesta ha arrecato danni ingentissimi in tutto il meridione tra il 19 e il 20 gennaio, una tempesta extratropicale che ha colpito violentemente Sardegna, Calabria e Sicilia stravolgendo la geografia dei luoghi e ovviamente il quotidiano di coloro che animano e vivono questi luoghi.

I danni maggiori sono stati nella cosa ionica di Reggio Calabria che hanno riportato danni ingenti: abitazioni distrutte, attività economiche devastate, chilometri di lungo mare erosi o inghiottiti dalle onde per un ammontare insieme a Messina di oltre due miliardi di euro. La serata punterà sullo stato di continua emergenza, su quelle che sono fragilità attuali e future per un vero e proprio disastro che, forse con adeguati lavori nel tempo si sarebbe potuto evitare. Dunque domenica alla Sala “Le Muse” di via San Giuseppe 19 alle ore 18 si prospetta una manifestazione di grande interesse e partecipazione poiché si invita chi anima questi luoghi, cittadinanza e/o amministratori a partecipare.