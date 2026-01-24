Reggio Calabria, 5 studenti dell’I.C. “Carducci-V. da Feltre” alla fase interregionale dei Campionati di Astronomia | NOMI

Pubblicati gli elenchi degli alunni ammessi alla Gara Interregionale dei XXIV “Campionati Italiani di Astronomia”, banditi dal Ministero dell’Istruzione e attuati in collaborazione con la Società Astronomica Italiana (SAIt) e con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Tra gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre” dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V. da Feltre” di Reggio Calabria, iscritti alla fase di Preselezione e appartenenti alla categoria Junior 1, sono risultati vincitori: Angela Araniti (classe 3^A), Martina Brancati (classe 3^B), Giuseppe Maria Lia (classe 3^E), Giovanni Melidona (classe 3^E), Marianna Princi (classe 3^E).

La Fase di Preselezione si è svolta simultaneamente in tutte le scuole partecipanti e per tutte le categorie il 18 dicembre scorso. Gli studenti sono stati chiamati a compilare, in un tempo massimo di 45 minuti, un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla, distribuite su tre livelli di difficoltà.

Durante la preparazione i ragazzi sono stati supportati dalla docente referente, la prof.ssa Caterina Daniela Vazzana e dai docenti del dipartimento matematico-scientifico della scuola.

La prossima tappa che dovranno affrontare gli allievi dell’I.C. “Carducci-V. da Feltre” è la Gara Interregionale il prossimo febbraio.

“Ai nostri cinque ragazzi spetta adesso un ulteriore periodo intenso di studio e di impegno proficuo”, ha dichiarato il dirigente scolastico dell’I.C. Carducci-V da Feltre Sonia Barberi. “A tutti gli studenti che hanno dimostrato una partecipazione attiva durante il percorso di preparazione alla suddetta competizione, manifestando interesse verso una disciplina non curriculare – ha concluso la prof.ssa Barberi – viene rivolto un plauso e un invito a coltivare tale passione”.