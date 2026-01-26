Reggio Calabria, 5 studenti del plesso Pirandello dell’IC “Falcomatà – Archi” accedono alla fase interregionale dei Campionati di Astronomia

Arrivano buone notizie per il mondo della scuola e per la divulgazione scientifica: cinque studenti della classe 3A del plesso Pirandello dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà – Archi” di Reggio Calabria sono state ammesse alla fase interregionale dei Campionati Italiani di Astronomia, prestigiosa competizione nazionale promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’INAF e dalla SAIt. A conquistare l’accesso alla seconda fase del percorso sono Branca Myriam, De Luca Aurora, Giordano Mariagrazia, Morabito Mariarosaria e Rappoccio Giovanna, selezionate dopo aver brillantemente superato le prove della preselezione, svoltesi a livello nazionale negli istituti partecipanti.

Il risultato testimonia l’impegno degli studenti e il lavoro di accompagnamento realizzato dalla scuola sul fronte delle discipline scientifiche e della divulgazione astronomica. I Campionati, che registrano ogni anno una partecipazione crescente da parte degli studenti italiani, rappresentano un’importante occasione per avvicinare i giovani alla ricerca e allo studio del cosmo attraverso prove teoriche e applicative. La gara interregionale, seconda tappa del percorso, si terrà nelle prossime settimane e permetterà ai migliori classificati di accedere alla Finale Nazionale, con riconoscimenti e attestati per i più meritevoli.

La soddisfazione del dirigente

Soddisfazione all’interno dell’istituto per il traguardo conseguito. Il dirigente scolastica, Dott.ssa Serenella Corrado, ha voluto rivolgere un messaggio di stima e incoraggiamento: “esprimiamo grande orgoglio per le nostre studentesse, che con curiosità e determinazione hanno saputo distinguersi in un ambito complesso e affascinante come l’astronomia. Il loro risultato testimonia il valore dell’impegno costante e dell’attenzione che la scuola dedica allo sviluppo delle competenze scientifiche. Auguriamo a tutte un percorso ricco di ulteriori soddisfazioni”.