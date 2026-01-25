Reggio Bic, Sripirom medaglia d’oro agli Asian Para Games

Arrivano notizie splendide dalla Thailandia e riempiono d’orgoglio tutto l’ambiente Reggio Bic. Il capitano Baz Sripirom ha conquistato la medaglia d’oro agli Asean Para Games, imponendosi insieme alla Nazionale thailandese nella finale contro le Filippine. Un successo netto, meritato e mai in discussione, certificato dal punteggio finale di 90-44, che racconta meglio di ogni parola la superiorità messa in campo dalla Thailandia nell’atto conclusivo della manifestazione continentale.

Per Baz si tratta di un traguardo di enorme prestigio, che premia sacrifici, lavoro quotidiano e una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che umano. Il capitano della Reggio Bic si conferma così protagonista assoluto anche sulla scena internazionale, portando in alto non solo i colori della propria Nazionale, ma idealmente anche quelli del club reggino, che da sempre crede nelle sue qualità e nel suo carisma.

In questa avventura indimenticabile non era solo. Al suo fianco, infatti, era presente anche Sod Pimkorn, atleta che ha lasciato un segno profondo nella storia recente della Reggio Bic e che resta un punto di riferimento umano e sportivo per tutto l’ambiente. Rivederli insieme sul parquet, uniti dalla stessa maglia e dallo stesso obiettivo, ha aggiunto ulteriore valore emotivo a un successo già straordinario.

La finale contro le Filippine ha mostrato una Tailandia compatta, aggressiva e concentrata fin dalle prime battute. Baz, nel ruolo di leader e capitano, ha guidato la squadra con autorità, mettendo a disposizione esperienza, visione di gioco e una presenza costante su entrambi i lati del campo. Il largo divario nel punteggio finale testimonia una prestazione collettiva di altissimo livello, costruita con pazienza, intensità e grande spirito di squadra.

Questa medaglia d’oro rappresenta non solo un risultato sportivo di primissimo piano, ma anche un messaggio forte: il lavoro, la dedizione e la passione possono portare a risultati che vanno oltre i confini nazionali. Un successo che rende orgogliosa l’intera famiglia Reggio Bic e che rafforza ulteriormente il legame tra il club e il suo capitano, simbolo di professionalità e appartenenza.

Ora, archiviata l’esperienza asiatica, Baz è pronto a rientrare in Italia con al collo una medaglia pesantissima e con entusiasmo rinnovato. Il suo ritorno sarà fondamentale per la Reggio Bic, che si appresta ad affrontare una fase decisiva della stagione. Alle porte c’è la volata finale della regular season del campionato di Serie A FIPIC, un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza e in cui l’esperienza internazionale del capitano potrà risultare determinante.

Subito dopo, lo sguardo sarà puntato sulle finali di Eurocup 2, altro appuntamento di grande prestigio in cui la Reggio Bic cercherà di confermare il proprio percorso di crescita e di misurarsi con le migliori realtà europee. Avere a disposizione un atleta reduce da una vittoria continentale, carico di fiducia e consapevolezza, rappresenta un valore aggiunto enorme per tutto il gruppo.

La medaglia d’oro di Baz Sripirom non è solo un successo personale, ma una vittoria condivisa, che appartiene alla sua squadra, alla società e a tutti i tifosi che lo seguono e lo sostengono da sempre. Un risultato che resterà nella storia e che, ne siamo certi, sarà solo un altro capitolo di una carriera ancora ricca di emozioni e soddisfazioni.