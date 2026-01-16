Reggio Bic sfida i campioni d’Italia di Cantù: la presentazione del match

Nuova trasferta impegnativa per la Reggio BiC, attesa sabato sul parquet del Palameda per affrontare la Briantea84 Cantù, campione d’Italia in carica. Un appuntamento di alto profilo che chiuderà il girone di andata del campionato di Serie A FIPIC e che rappresenta un banco di prova significativo per la compagine reggina. La squadra amaranto arriva dalla gara esterna disputata la scorsa settimana contro Giulianova, un match che ha sancito l’esclusione matematica dalla corsa alla Coppa Italia. Un verdetto che, se da un lato chiude un obiettivo stagionale, dall’altro consente ora alla Reggio BiC di concentrare energie e attenzione sulla regular season con maggiore serenità.

Per i reggini, infatti, si apre una fase importante del campionato: l’obiettivo è lavorare con continuità e lucidità in vista degli impegni futuri, soprattutto in prospettiva delle finali di Eurocup, in programma nel mese di aprile tra le mura amiche del Palacalafiore di Reggio Calabria. Un evento storico e prestigioso che vedrà ancora una volta la città dello Stretto al centro della scena europea del basket in carrozzina.

La sfida contro Cantù, dunque, assume un valore che va oltre il semplice risultato: sarà un’occasione per misurarsi contro una delle realtà più solide del panorama nazionale e per proseguire il percorso di crescita in vista dei prossimi decisivi appuntamenti.

Palla a due fissata per sabato alle ore 15:30 al Palameda, per l’ultima gara del girone di andata del campionato di Serie A FIPIC.