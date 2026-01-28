Reggio Bic, Cugliandro: “servono risorse per crescere. Bergamo? Abbiamo bisogno di Reggio”

La Reggio Bic si prepara a tornare in campo per una sfida tutt’altro che banale. Sabato al Palacalafiore arriverà Bergamo, avversaria già affrontata nel girone d’andata in una gara rimasta negli occhi di tutti, decisa da un canestro allo scadere che regalò ai biancoamaranto una vittoria preziosissima. Ma, come sottolinea coach Antonio Cugliandro, quella di sabato sarà una storia completamente diversa.

“Sarà sicuramente una gara differente rispetto all’andata – spiega il tecnico reggino – perché sono cambiate tante cose. Bergamo avrà a disposizione il giocatore coreano Kim, che nella gara d’andata non c’era. Dal canto nostro, allora mancava il capitano Baz, mentre questa volta non potremo contare su Ilaria, che all’andata ci diede una grandissima mano realizzando anche il canestro decisivo all’ultimo secondo. Per questi motivi sarà una partita completamente diversa e dovremo affrontarla con le giuste precauzioni, perché Bergamo è una buona squadra“.

Le premesse, dunque, sono quelle di un match equilibrato e intenso, che promette spettacolo proprio come accaduto nel confronto di andata. Un banco di prova importante per la Reggio BiC, che fin dall’inizio della stagione ha dichiarato di vivere un campionato di transizione, con lo sguardo rivolto al futuro.

“Noi stiamo già lavorando in prospettiva futura – continua Cugliandro –. Dal punto di vista sportivo sono arrivate due nuove giocatrici, Feiti e Rachele, e stiamo cercando di amalgamare sempre di più il gruppo. Abbiamo una squadra molto giovane ed è giusto continuare su questo percorso di crescita, lavorando con pazienza e continuità“.

Ma il discorso del coach va oltre il campo e tocca un tema cruciale per il presente e il futuro della Reggio BiC: le risorse economiche. Un aspetto che, senza giri di parole, incide direttamente sui risultati sportivi.

“Se parliamo di futuro non possiamo non parlare di economia – sottolinea Cugliandro –. È fondamentale pensare agli sponsor, a chi continuerà a sostenerci e a chi potrebbe affiancarci nelle prossime stagioni. Noi possiamo mettere in campo il massimo delle nostre energie, delle nostre competenze e delle nostre abilità, ma è evidente che servono risorse economiche maggiori. I successi dell’anno scorso hanno creato aspettative più alte, ed è giusto averle solo se sono proporzionali al budget. Se hai un budget alto puoi ambire a una classifica alta“.

Il campionato in corso, infatti, è profondamente diverso rispetto alla scorsa stagione: “molte squadre si sono rinforzate – aggiunge il tecnico – anche in virtù dei risultati che abbiamo ottenuto noi. Alcune big che l’anno scorso erano rimaste fuori, quest’anno, grazie a maggiori investimenti, sono rientrate stabilmente tra le prime quattro. Le nostre risorse, invece, sono rimaste invariate o addirittura leggermente diminuite. Non si può pretendere un miracolo sportivo“.

Da qui l’appello chiaro e diretto al territorio: “se vogliamo che Reggio Calabria cresca e mantenga un profilo alto in un campionato di Serie A, che dovrebbe essere un motivo di orgoglio per tutta la città, è ovvio che servono più risorse. Mi rivolgo alle aziende e a chi può darci una mano: è importante riflettere su questo aspetto“.

Accanto al sostegno economico, però, c’è un altro fattore ritenuto fondamentale: il pubblico. “Invitiamo tutti a essere presenti già sabato – conclude Cugliandro –. È una partita importante per il proseguo del campionato: la Reggio BiC ha finora ottenuto un ottimo posizionamento in classifica e questi due punti sono fondamentali. Il palazzetto è enorme e, con quasi 9.000 posti, a volte può sembrare vuoto, ma ci fa piacere vedere che di partita in partita le persone coinvolte aumentano. Stiamo cercando di migliorarci anche sotto questo aspetto, coinvolgendo scuole e associazioni grazie ai progetti portati avanti ogni anno da Amelia. Invitiamo tutta Reggio Calabria a sostenerci: sabato c’è bisogno di tutti“.

La sfida contro Bergamo, dunque, non sarà solo una partita di campionato, ma anche un momento chiave per misurare ambizioni, crescita e il legame tra la Reggio BiC e la sua città.