Reggina-Vibonese, Torrisi: “voliamo bassi, ma se continuiamo così…”

“Oggi, esclusi dodici minuti del primo tempo, in cui abbiamo abbassato i ritmi, ho visto una buona Reggina, che ha fatto pressione, ha mostrato qualità, ha avuto pazienza nel possesso palla. Complimenti alla squadra, che ha dimostrato maturità, non sbagliando l’approccio. Sono orgoglioso e fiero. Siamo sulla strada giusta, la squadra è in fiducia, ha autostima, stiamo raccogliendo i frutti del lavoro settimanale. Però dobbiamo volare basso, stiamo facendo quello per cui siamo stati costruiti e ancora non abbiamo fatto nulla”. Così il tecnico amaranto Alfio Torrisi a Radio Febea al termine di Reggina-Vibonese, match vinto per 3-0 dagli amaranto.

“Tutti abbiamo finalmente intrapreso la strada da percorrere, ma l’importante è continuare su questa strada. Abbiamo preso un gol in otto partite, la nostra media punti continua ad alzarsi. Se continuiamo così, nel gioco, nell’intensità e nei risultati, il destino è nelle nostre mani e poco ci importa degli altri” ha aggiunto il trainer.