Reggina, una Guida per l’attacco: finalmente (dopo 2 mesi) arriva il centravanti

Ci sono voluti due mesi, una ridda di nomi infinita, una serie di rifiuti, notizie fatte uscire dalla solita propaganda e continui rinvii. Alla fine, solo oggi, la Reggina è riuscita a ufficializzare l’attaccante, che arriva in prestito. Si tratta di Angelo Guida. Prima parte di stagione alla Cavese, in Serie C, dove è rimasto all’asciutto. L’anno scorso al Paternò, invece, dieci reti, ma in Serie D. Vista l’età, il suo curriculum è ancora “ridotto”. Nei grandi, solo la scorsa è stata una stagione proficua. Non è sicuramente il nome di grido di una squadra che professa di voler vincere il campionato, e che finora aveva il solo Ferraro, ma non è neanche il Bolzicco di turno. Adesso spazio al campo, mentre si attende anche l’annuncio del ritorno di Giuliodori.

Questa la nota ufficiale del club: “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Angelo Guida dalla Cavese. Nato a Caserta il 24 agosto 2002, cresce nel settore giovanile della Salernitana, completando l’intero percorso fino alla formazione Primavera. Nella stagione 2022/2023 indossa la maglia della Casertana, con cui totalizza 21 presenze e 3 reti. Successivamente approda in Lega Pro, vestendo le maglie di Turris e Brindisi. Nella stagione 2024/25 con il Paternò realizza 10 reti e confeziona 2 assist. Nella prima parte della stagione ha militato nella Cavese, collezionando 16 presenze e mettendo a referto due assist. Indosserà la maglia n. 32″.