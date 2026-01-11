Reggina: Torrisi, la corsa alla vetta e la battuta sul nascondino: “ci giocavo da piccolo, ma di solito…”

“Non era la partita più importante, ma era importante. Eravamo condannati a vincere, perché oggi la Reggina fa il compleanno. Sono contento, la squadra è venuta qua con personalità. Ci prendiamo anche la prestazione. Mi aspettavo un inizio della Nissa in quel modo, anche se poi in 90 minuti hanno avuto solo un’occasione. Le chance le abbiamo avute noi con Ferraro e se abbiamo recuperato a loro tutti questi punti – e loro hanno valori importanti – significa che stiamo facendo qualcosa di straordinario”.

Così Alfio Torrisi, tecnico della Reggina, a Radio Febea al termine della vittoria in casa della Nissa. “Nascondersi sul primo posto? Mai, non l’ho fatto quando eravamo a -14, figurarsi ora. Io da piccolo giocavo a nascondino, ma di solito ero quello che andava a cercare gli altri“, ha scherzato.