Reggina-Savoia, gli aggiornamenti dalla prevendita: tifosi ospiti in massa al Granillo, ma gli amaranto “rispondono”

Ci sarà una buona cornice di pubblico, domenica pomeriggio, per il match tra Reggina e Savoia. Il club amaranto ha comunicato che è stata superata quota 5.400 presenti, a meno di due giorni dal fischio d’inizio, il che fa presupporre che il numero potrebbe aumentare. Non si è fatta attendere la risposta ospite. “In appena 24 ore sono andati polverizzati i 600 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti dello stadio “Granillo” in occasione di Reggina–Savoia. Noi. Voi. La nostra passione. La nostra Torre Annunziata. Avanti Savoia!” ha scritto la società oplontina sui canali ufficiali.