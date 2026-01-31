Reggina-Savoia, Emanuele Filiberto: “andiamo a Reggio Calabria, una città vera e meravigliosa che lavora per la propria rinascita”

Emanuele Filiberto ha pubblicato un video messaggio, sui canali social del Savoia, alla vigilia della sfida in casa della Reggina di domani pomeriggio. “Domenica andiamo a Reggio Calabria, una città straordinaria del Sud, una città vera che ogni giorno lavora per la propria rinascita e che per questo merita rispetto” ha detto. “Noi rappresentiamo Torre Annunziata, una città meravigliosa, che ha saputo resistere a tante ingiustizie, che non ha mai smesso di lottare e che oggi chiede solo riscatto. Faremo il possibile per riportare questa maglia, questa città e questa tifoseria dove meritano di essere, con rispetto, orgoglio e passione. Poi sarà il campo a parlare”.