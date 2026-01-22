Reggina, novità al Sant’Agata: grazie a Soseteg, la squadra torna ad allenarsi nel campo numero 1

In una nota la Reggina comunica che, “nella mattinata odierna, l’azienda Soseteg, partner storico e costantemente vicino ai colori amaranto, nell’ambito dell’accordo di sponsorizzazione previsto per la stagione 2025/26, ha riconsegnato ufficialmente alla società il “Campo n.1”, al termine del completo intervento di ripristino. Grazie alla professionalità e all’impegno di Soseteg, il terreno di gioco – rimasto inutilizzato per tre anni – è stato completamente rinnovato e riportato agli standard di eccellenza”.

“La consegna ufficiale si è svolta alla presenza del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, del patron amaranto Antonino Ballarino, del presidente Virgilio Minniti, del vicepresidente Fabio, Vitale, del direttore generale Giuseppe Praticò, del direttore dell’area tecnica Giuseppe Bonanno, dell’ingegnere Walter Curatola e dell’avvocato Marco Parisi. Subito dopo, la squadra ha sostenuto il primo allenamento sul rinnovato campo, segnando un momento simbolico di continuità con la storia del club”.

Le parole di Minniti e Versace

Il presidente Virgilio Minniti ha espresso grande soddisfazione: “oggi è una giornata molto importante per tutta la Reggina. Dopo tre anni, tornare a utilizzare il “campo n.1” è un segnale di crescita. Ringraziamo Soseteg per la vicinanza costante e per l’impegno dimostrato, confermandosi un partner fondamentale per il club, condividendo valori, progetti e un forte legame con i colori amaranto”.

“Oggi finalmente riconsegniamo alla Reggina e a tutta la comunità sportiva lo storico campo uno del Centro sportivo Sant’Agata, detto anche campo principale. Sono passati diversi anni e finalmente ci siamo riusciti grazie alla società Reggina e al supporto di Soseteg. Questo campo rientrerà quindi nella disponibilità della prima squadra affinché si possa proseguire nel percorso sportivo e non solo. Su questo terreno di gioco, negli anni, si sono allenati i grandi campioni amaranto della storia recente. Dopo un periodo di declino della struttura si sta completando l’idea originaria di riconsegnare un ‘fiore all’occhiello’ sportivo, un Centro che è stato punto di riferimento per tutti gli appassionati amaranto e quindi della città di Reggio Calabria”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, a margine della sottoscrizione della consegna del Campo 1 (campo principale) del Centro sportivo Sant’Agata, ora nella disponibilità della Reggina 1914. Il terreno di gioco sarà utilizzato per gli allenamenti della prima squadra amaranto.