Reggina-Messina avrà copertura televisiva gratuita: dove si potrà vedere il derby dello Stretto

Manca meno di un mese al derby dello Stretto Reggina-Messina, ma la notizia è che la sfida avrà copertura televisiva gratuita. La partita, infatti, è stata scelta dalla FIGC come una delle quattro del mese di febbraio che verranno trasmesse gratuitamente dal canale ufficiale della Federazione, Vivo Azzurro Tv. La partita, valevole per la 24ª giornata del girone I di Serie D, si giocherà nel giorno di Carnevale e vedrà contrapposti gli amaranto, lanciatissimi verso il primo posto, e i biancoscudati, alla ricerca di punti per uscire fuori dalla zona playout.

Come vedere Vivo Azzurro Tv

Basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.