Reggina, è ufficiale: ritorna Giuliodori

Dopo l’annuncio dell’attaccante Guida, arriva ieri nel tardo pomeriggio, c’era attesa per l’altra ufficialità, quella del ritorno alla Reggina di Giuliodori. Ufficialità che è arrivata questa mattina. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gianfranco Giuliodori dall’Audace Cerignola. Argentino classe 2004, per Giuliodori è un ritorno alla Reggina dopo aver indossato la maglia amaranto la scorsa stagione collezionando 30 presenze realizzando 2 reti e 2 assist. In questa prima parte della stagione ha vestito la maglia del Cerignola. Indosserà la maglia n. 14” si legge.