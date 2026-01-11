Reggina, che emozione l’evento in città nel giorno del 112° compleanno! Ospite speciale Franco Colomba, che si commuove | VIDEO

Oggi la Reggina compie 112 anni di storia. Non il compleanno migliore, considerando il periodo storico e sportivo, reso però meno amaro da una importante vittoria a Caltanissetta. Al di là del campo, a celebrarlo ci ha pensato Giusva Branca, giornalista che alla Reggina ha svolto diversi ruoli, dal responsabile ufficio stampa al dirigente. Nelle vesti di narratore, questa sera, al Cine Teatro Odeon, è stato protagonista di “Reggina 112 – Il romanzo di un sogno lungo centododici anni”. Lui, ideatore dell’evento, ha ripercorso la lunga storia amaranto avvalendosi di alcune figure iconiche: una su tutte, Franco Colomba, tra gli allenatori più longevi nonché tecnico del primo anno di Serie A.

Grande amico di Branca, Colomba ha recitato parti di repertorio dello spettacolo. Parlando di Tommaso Maestrelli, allenatore della prima Serie B, si è commosso. Voce roca, occhi lucidi e fatica a parlare. Un momento interrotto dall’applauso del pubblico, resosi conto delle difficoltà nel parlare, ma anche dell’affetto e dell’amore di un allenatore che a Reggio Calabria ha lasciato un grande pezzo di cuore. A inframezzare il racconto, artisti come Auspici e Miseferi, grandi tifosi della Reggina prima che professionisti, ma anche un intervento di Pippo Inzaghi.

Presente in platea, tra gli altri, e non poteva essere altrimenti, l’ex Presidente Lillo Foti, che ha scelto – e anche qui non poteva essere altrimenti – l’immagine di Torino nel giugno ’99 come momento più importante dei 30 anni alla guida del club. Oltre a lui, StrettoWeb ha intervistato anche Gabriele Martino: anch’egli, ovviamente, ha scelto Torino come immagine più bella. Di seguito le interviste e alcuni filmati della serata. A corredo dell’articolo la fotogallery.