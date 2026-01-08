“Reggina 112”, il racconto della storia amaranto con Giusva Branca: appuntamento in città, ci saranno grandi ospiti

Centododici anni non sono soltanto un numero. Sono memoria, appartenenza, orgoglio e ferite mai dimenticate. “Reggina 112 – Il romanzo di un sogno lungo centododici anni” è molto più di uno spettacolo: è un racconto collettivo che intreccia sport, storia e identità, portando sul palco l’anima profonda di Reggio Calabria. Ideato, scritto e interpretato da Giusva Branca, lo spettacolo ripercorre l’epopea della Reggina come metafora di una città che ha imparato a cadere e a rialzarsi, senza mai perdere la propria dignità. Una maglia che diventa destino, una squadra che si fa simbolo di un popolo intero.

Sul palco, accanto a Branca, nomi di grande rilievo del panorama artistico e sportivo: Alfredo Auspici e Gigi Miseferi accompagnano il racconto con intensità e ironia, mentre la partecipazione straordinaria di Franco Colomba arricchisce il viaggio emotivo. Non mancano i videomessaggi di figure iconiche come Pippo Inzaghi, che aggiungono profondità e memoria viva alla narrazione. L’appuntamento è fissato per domenica 11 gennaio alle ore 19.00 presso il Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria. Di seguito la locandina con tutte le info.