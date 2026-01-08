“Reggina 112”, il racconto della storia amaranto con Giusva Branca: appuntamento in città, ci saranno grandi ospiti

“Reggina 112”: la storia, la passione e l’identità di una città in scena al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria

locandina evento reggina 112 con giusva branca

Centododici anni non sono soltanto un numero. Sono memoria, appartenenza, orgoglio e ferite mai dimenticate. “Reggina 112 – Il romanzo di un sogno lungo centododici anni” è molto più di uno spettacolo: è un racconto collettivo che intreccia sport, storia e identità, portando sul palco l’anima profonda di Reggio Calabria. Ideato, scritto e interpretato da Giusva Branca, lo spettacolo ripercorre l’epopea della Reggina come metafora di una città che ha imparato a cadere e a rialzarsi, senza mai perdere la propria dignità. Una maglia che diventa destino, una squadra che si fa simbolo di un popolo intero.

Sul palco, accanto a Branca, nomi di grande rilievo del panorama artistico e sportivo: Alfredo Auspici e Gigi Miseferi accompagnano il racconto con intensità e ironia, mentre la partecipazione straordinaria di Franco Colomba arricchisce il viaggio emotivo. Non mancano i videomessaggi di figure iconiche come Pippo Inzaghi, che aggiungono profondità e memoria viva alla narrazione. L’appuntamento è fissato per domenica 11 gennaio alle ore 19.00 presso il Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria. Di seguito la locandina con tutte le info.

