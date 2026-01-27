Referendum sulla giustizia, i partiti di Sinistra aderiscono al Comitato per il “No” di Reggio Calabria

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde e Rifondazione Comunista aderiscono “al Comitato della società civile per il No al referendum sulla giustizia, promosso contro la riforma che introduce la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante e modifica in modo rilevante l’assetto costituzionale del sistema giudiziario”. Le forze politiche del centrosinistra sostengono l’iniziativa del Comitato e parteciperanno alla conferenza stampa di presentazione di mercoledì gennaio alle ore 10 all’E’ Hotel di Reggio Calabria, contribuendo “alla costruzione di un fronte unitario che vede insieme partiti, società civile, associazioni e cittadini”.

“Il referendum interviene in modo profondo sugli equilibri tra i poteri dello Stato e rischia di indebolire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, senza affrontare i nodi strutturali che incidono sull’efficienza e sulla qualità della giustizia italiana. Per queste ragioni, le forze aderenti al Comitato per il No promuoveranno una campagna informata e partecipata, finalizzata a spiegare ai cittadini il contenuto del quesito referendario e le conseguenze concrete della riforma. Il centrosinistra conferma il proprio impegno a sostenere le iniziative del Comitato, promuovendo momenti di confronto pubblico e di informazione sul merito del referendum”, conclude la nota.