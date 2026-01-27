Referendum sulla Giustizia, evento di confronto presso al sede di Confindustria di Reggio Calabria

E’ in programma venerdì 30 gennaio, alle ore 17:00, presso la sede di Confindustria Reggio Calabria (via Torrione, 96) l’evento di confronto sulle ragioni del Referendum sulla Giustizia. L’incontro è organizzato dalla Sezione AIGA di Reggio Calabria in collaborazione con Camera Penale di Reggio Calabria e Confindustria Giovani Reggio Calabria.
Nel dibattito interverranno:
Fronte del Sì
Avv. Giuseppe Murone, Vice Presidente nazionale Comitato Giovani Avvocati per il Sì
Avv. Renzo Andricciola, Coordinatore regionale Comitato per il Sì delle Camere Penali
Fronte del No
Dott. Giuseppe Lombardo, Coordinatore Comitato per il No
Avv. Franco Moretti, Comitato Avvocati per il No
Modera l’incontro Avv. Nancy Stilo, Consigliere Giunta Nazionale AIGA.