Referendum sulla Giustizia, evento di confronto presso al sede di Confindustria di Reggio Calabria

L’incontro è organizzato dalla Sezione AIGA di Reggio Calabria in collaborazione con Camera Penale di Reggio Calabria e Confindustria Giovani Reggio

E’ in programma venerdì 30 gennaio, alle ore 17:00, presso la sede di Confindustria Reggio Calabria (via Torrione, 96) l’evento di confronto sulle ragioni del Referendum sulla Giustizia. L’incontro è organizzato dalla Sezione AIGA di Reggio Calabria in collaborazione con Camera Penale di Reggio Calabria e Confindustria Giovani Reggio Calabria.

Nel dibattito interverranno:

Fronte del Sì

  • Avv. Giuseppe Murone, Vice Presidente nazionale Comitato Giovani Avvocati per il Sì

  • Avv. Renzo Andricciola, Coordinatore regionale Comitato per il Sì delle Camere Penali

Fronte del No

  • Dott. Giuseppe Lombardo, Coordinatore Comitato per il No

  • Avv. Franco Moretti, Comitato Avvocati per il No

Modera l’incontro Avv. Nancy Stilo, Consigliere Giunta Nazionale AIGA.

