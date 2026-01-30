Referendum, il pm Di Matteo: “è uno scudo per i potenti e un regalo alla mafia”

“Qualsiasi riforma che come questa può limitare l’autonomia e l’indipendenza di un magistrato, lo può delegittimare agli occhi dell’opinione pubblica, è manna che cade dal cielo per i mafiosi”. Lo ha dichiarato il pm Nino Di Matteo, sostituto procuratore presso la Direzione investigativa antimafia, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su Youtube. ‘Qualsiasi forma di limitazione per l’indipendenza della magistratura e anche delegittimazione della magistratura – ha continuato Di Matteo – fa piacere alla criminalità organizzata. Il magistrato autonomo, indipendente e con strumenti adatti per poter indagare è sempre stato visto come un pericolo. Far credere che questa è una riforma della giustizia che eviterebbe i casi Tortora o il caso Garlasco o chissà quale altro errore giudiziario, è una mistificazione, una falsificazione che tra l’altro aumenta il discredito nei confronti della magistratura. La mafia ha sempre avuto interesse a che la magistratura non goda della fiducia dei cittadini perbene e che sia controllabile dalla politica’, ha concluso Nino Di Matteo”. E’ quanto inviato alla stampa dal massmediologo Klaus Davi.

Referendum, Nino Di Matteo: “riforma scudo per i potenti”

“Alla fine qual è il disegno unico? È quello di creare uno scudo soprattutto per i potenti. Non si tratta soltanto di uno scudo per i politici, ma per il sistema di potere che si è consolidato in Italia anche da un punto di vista della grande economia, della grande finanza, che è un sistema che si sta allontanando sempre di più da quello che è il dettato costituzionale. Chi fa parte di questo sistema e chi gioca un ruolo predominante in questo sistema, nella scacchiera del potere reale, non ha interesse a che la magistratura abbia le armi idonee anche a verificare l’abuso del potere. Si sta venendo a creare, con tutte queste riforme, una sorta di doppio binario: una magistratura che può essere efficace e rigorosa, talvolta spietata, nei confronti dei reati degli ultimi della società, e una magistratura con le armi spuntate nei confronti invece delle manifestazioni criminali del potere”. Lo ha dichiarato il pm Nino Di Matteo, sostituto procuratore presso la Direzione investigativa antimafia, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su Youtube.

Referendum, Nino Di Matteo: “clima di fibrillazione, sono preoccupato”

“Il clima è assolutamente di fuoco, di grande fibrillazione, anche di malessere sociale e di grande incertezza politica legata anche alla situazione internazionale. Anche per quello che è stato l’atteggiamento del nostro Paese di fronte a situazioni di carattere internazionale, che a mio avviso avrebbero dovuto portare a prese di posizioni diverse. La storia ci insegna che gli attentati e i delitti eccellenti si sono verificati sempre nei momenti di maggiore fibrillazione politica e sociale, questo è il momento, da osservatore. Non è un giudizio fondato su dati di fatto, ma è una preoccupazione basata sulla constatazione di quello che è avvenuto in passato“. Lo ha dichiarato il pm Nino Di Matteo, sostituto procuratore presso la Direzione investigativa antimafia, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su Youtube.