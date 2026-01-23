Referendum Giustizia, Forza Italia Reggio Calabria è pronta a presentare i suoi comitati “per il sì”: appuntamento in città | INFO

“Tra tutte le battaglie portate avanti che identificano Forza Italia e ne costituiscono un valore identitario, quella della Giustizia ha sicuramente attraversato e segnato la storia del nostro Partito sin dagli inizi. Non abbiamo mai nascosto che la separazione delle carriere è, secondo noi, un cambiamento che può incidere in favore dei diritti del cittadino, consegnando al Paese una giustizia più imparziale, più rapida, più efficiente. Il Referendum costituzionale sulla Giustizia che si celebrerà tra qualche mese è quindi un appuntamento cruciale per Forza Italia e per tutto il CentroDestra, che ci vede impegnati sui territori per spiegare le ragioni del SI al referendum”.

Così in una nota Forza Italia Reggio Calabria annuncia l’evento di presentazione dei Comitati “per il sì”: “ecco perché anche i Coordinamenti territoriali di Forza Italia Reggio Calabria hanno inteso costituire i loro Comitati “per il SI”. Quelli di Reggio Calabria verranno presentati ufficialmente nella giornata di domani, sabato 24 gennaio, con un doppio appuntamento:

presentazione del Comitato cittadino “per il SI”, presieduto dall’Avv. Giuseppe Palmisani, che si terrà sabato alle ore 11, presso la Sede del Coordinamento di Forza Italia (via Quartiere militare, 20 – Reggio Calabria)

presentazione del Comitato provinciale “per il SI”, presieduto dall’Avv. Clara Veneto, che si terrà sabato alle ore 17, presso la Sala ricevimenti Punta Piana a Palmi.

Nell’occasione, Palmi sarà luogo di un’altra celebrazione ufficiale del Partito; alle ore 18, infatti, saranno presentati i nuovi dirigenti delle locali Segreterie cittadine di Forza Italia: Antonino Scarcella, nuovo Commissario cittadino di Palmi, e Armando Melara, nuovo Segretario cittadino dei Giovani di Palmi”.