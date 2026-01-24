Referendum Giustizia, Forza Italia presenta i comitati per il sì a Reggio Calabria: “avete mai visto un arbitro italiano per Italia-Germania?” | INTERVISTE

Questa mattina, a Reggio Calabria, Forza Italia ha presentato i comitati per il sì in occasione del Referendum sulla Giustizia, che si terrà a fine marzo. Il partito, capofila della riforma a livello nazionale, anche in città vuole ribadire la sua posizione, orientata ovviamente alle modifiche alla riforma. Oggi, presso la Sede del Coordinamento di Forza Italia (di via Quartiere militare), diversi gli interventi per la presentazione del Comitato cittadino. Pomeriggio invece, a Palmi, la presentazione di quello provinciale.

Sono intervenuti al dibattito:

Antonino Maiolino,

Segretario Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria e consigliere comunale Comune di Reggio Calabria

Segretario Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria e consigliere comunale Comune di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Camera

Segretario Forza Italia Giovani Reggio Calabria

Componente Comitato del Sì

Moderatore

Segretario Forza Italia Giovani Reggio Calabria Componente Comitato del Sì Moderatore Avv. Giuseppe Palmisani

Segretario Comitato del Sì

Segretario Comitato del Sì Avv.Natale Polimeni

Relatore

Relatore Avv. Gianmarco Paviglianiti

Componente Comitato del Sì

“Questo referendum è un momento di democrazia. Esiste quindi oltre che un momento elettorale, anche uno di confronto. Per questo oggi presentiamo i comitati per il sì, anche perché sapete che la riforma è una battaglia di Silvio Berlusconi e quindi anche di Forza Italia. Sottolineo che non è una riforma contro nessuno, ma per i cittadini. Prendiamo Italia-Germania di calcio, avete mai visto un arbitro italiano per questa partita? Ecco, noi vogliamo che i cittadini, in Tribunale, vengano giudicati da un Giudice terzo” ha detto Antonino Maiolino.

Giuseppe Palmisani, Segretario del Comitato del Sì all’evento di Forza Italia a Reggio Calabria, ha affermato: “presentiamo questo comitato che vuole farsi portatore di un messaggio di civiltà. Il referendum non riguarda solo la separazione delle carriere, ma anche l’istituzione di due Csm e l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare”.