Referendum e suppletive, il Cdm ha deciso la DATA

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Nella stessa data si voterà anche per elezioni suppletive che serviranno a coprire i due seggi della Camera lasciati vacanti dal governatore del Veneto Alberto Stefani e dall’assessore della sua giunta, Massimo Bitonci.
Soddisfatto invece il presidente del Comitato ‘Sì Separa’ della Fondazione Einaudi, Gian Domenico Caiazza: “finalmente c’è la fissazione della data che consente a tutti noi di poter organizzare al meglio la campagna referendaria, nella speranza che non siano poste in essere ulteriori iniziative dilatorie e speculative visto che il referendum è già indetto e non c’è nessuna necessità della raccolta firme”.