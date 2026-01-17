Raid vandalico a Noto: imbrattati monumenti storici, denunciati tre minorenni

Sono stati identificati dalla polizia gli autori del raid vandalico messo a segno nei giorni scorsi a Noto, cittadina barocca del Siracusano patrimonio Unesco. Sono tre ragazzini, uno dei quali ha meno di 14 anni, identificati grazie a un’accurata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Catania. I tre hanno agito di notte imbrattando con vernice spray alcuni edifici e monumenti di rilevanza storica e artistica della città. Nei prossimi giorni il personale del Commissariato di polizia di Noto provvederà a convocare i genitori dei tre ragazzini.