Rafforzata la sinergia tra Stato e territorio: il Comandante ACISMOM in visita al Prefetto di Reggio Calabria

Nella giornata del 22 gennaio 2026 il neo Comandante dell’Unità Territoriale Calabria del Corpo Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano ACISMOM, Maggiore Giovanni Francesco Galletti di Santa Rosalia, ha effettuato una visita istituzionale al Prefetto di Reggio Calabria, Dott.ssa Vaccaro.

Il Comandante della Unità Territoriale Calabria è stato accompagnato dal Sotto Tenente Commissario Enrico Tedesco, referente operativo del Corpo per la provincia di Reggio Calabria, che ha il compito di coadiuvare le attività territoriali, fungendo da punto di collegamento tra le istituzioni locali, le autorità civili e il Corpo Speciale Ausiliario ACISMOM, al fine di garantire un intervento tempestivo ed efficace in caso di necessità.

L’incontro ha rappresentato un significativo momento di confronto e di presentazione ufficiale del Corpo Militare ACISMOM alle autorità prefettizie del territorio. Nel corso della visita, il Comandante Maggiore Galletti di Santa Rosalia ha illustrato la storia del Corpo, le sue missioni istituzionali e le capacità operative che sono messe a disposizione della Regione Calabria e, in particolare, della provincia di Reggio Calabria.

La presenza del Corpo Militare ACISMOM rappresenta un valore aggiunto per il territorio reggino che rafforza la capacità di risposta e di cooperazione istituzionale a tutela della popolazione.

Il Prefetto di Reggio Calabria, Dott.ssa Vaccaro, ha espresso apprezzamento per la visita e per la disponibilità manifestata dal Corpo Speciale Ausiliario E.I. ACISMOM, sottolineando l’importanza di una collaborazione strutturata e continua tra le componenti dello Stato al servizio della sicurezza, della salute e del benessere dei cittadini.

L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di consolidamento dei rapporti istituzionali e di rafforzamento della presenza operativa del Corpo Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano – ACISMOM sul territorio calabrese.