Questura di Messina, cambio al vertice e nuove tutele sanitarie: sanità interna e prevenzione oncologica

“Per i colleghi in servizio nella Provincia di Messina, il nuovo anno inizia con importanti e sorprendenti novità. In primis, l’avvicendamento al vertice della Questura. Dopo quasi due anni, il dott. Annino Gargano lascia la guida della Questura di Messina per assumere quella di Bari. Sono stati mesi molto intensi e particolarmente complessi, anche sotto il profilo sindacale. Sebbene numerose siano ancore le criticità che devono essere affrontate e risolte per quanto riguarda la gestione del personale, va riconosciuto al dott. Gargano (ed al suo Staff) il merito di aver affrontato ed avviato l’iter per risolvere alcune ataviche carenze logistiche della Polizia di Stato nella provincia di Messina, come quella relativa alla sede del Commissariato di P.S. di Milazzo”. Lo afferma in una nota il Segretario Provinciale Generale del COISP, Filippo Micalizzi.

“Da oggi, la guida della Questura è stata assegnata al dott. Salvatore La Rosa, poliziotto di lungo corso che è già stato a Messina, cui spetterà, tra gli altri, anche il compito di proseguire lungo la strada dell’ammodernamento strutturale degli uffici di Polizia nella provincia, augurandosi che le richieste di trasparenza avanzate dal Co.I.S.P. in questi mesi possano finalmente trovare risposta”.

“Altra importante, straordinaria e storica novità del nuovo anno per tutto il personale della Polizia di Stato a Messina è il POLIAMBULATORIO dell’UFFICIO SANITARIO. La già lodevole iniziativa delle visite specialistiche gratuite organizzate dall’Ufficio Sanitario, si arricchisce dei locali presso cui eseguire anche queste viste, posti all’interno della “Caserma Calipari” e fruibili dai colleghi molto più agevolmente”.

“L’altra importantissima novità del nuovo anno, possibile grazie all’incessante attività di assistenza e sostegno a tutto il personale da parte della dott.ssa Silvia Macauda (Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato, medico attento, competente e sensibile) e del suo brillante Staff, è rappresentata dalla firma di un protocollo d’intesa tra la Questura di Messina, l’Azienda Ospedaliera “Papardo” e la Rete Oncologica Regionale. Grazie anche all’impegno del dott. Gargano, è stato sottoscritto uno specifico programma per la tutela della salute dei poliziotti e dei loro familiari attraverso l’effettuazione di screening e check-up finalizzati alla prevenzione oncologica”.

“Un 2026 che si preannuncia davvero diverso rispetto al passato. Staremo a vedere. Di certo, come nel passato, anche per il presente e per il futuro questa Segreteria Provinciale presterà la massima attenzione ai modi in cui i colleghi saranno trattati dall’Amministrazione, riproponendo con maggiore determinazione le questioni irrisolte o lasciate in sospeso, soprattutto quelle riguardanti la trasparenza nella gestione del personale”.