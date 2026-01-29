Qual è il Presepe più bello di Lamezia? I premiati del Trofeo “Betlemme”: le scuole vincitrici | NOMI

Anche quest’anno, il trofeo “Betlemme” del concorso presepe “In Gesù che nasce, siamo segni di gioia e di pace”, è andato agli alunni della III A e III B dell’Istituto comprensivo “Rodari” di Soveria Mannelli, coordinati dalla professoressa Ivana Fiore. Una piccola opera, la loro, realizzata con maturità progettuale e simbolica, dentro la quale ogni elemento è parte di un linguaggio consapevole; un altare contemporaneo, una teologia visiva accessibile a tutti. Sono seguiti due ex aequo per il secondo posto: l’elaborato delle classi III A – III B – III I dell’Istituto comprensivo “Ardito-Don Bosco” di Lamezia Terme e quello della classe IV A della scuola primaria Istituto comprensivo “Guzzo” di Tiriolo. A renderlo noto è il movimento “Vivere in Lamezia Terme”, organizzatore del concorso.

Due ex aequo anche per il terzo posto: classe III A Plesso Kennedy dell’Istituto comprensivo “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme e la I A della primaria San Pietro Apostolo dell’Istituto comprensivo “Guzzo” di Tiriolo. Menzione, speciale, infine per i piccolissimi alunni della sezione A del plesso infanzia di Savutano dell’Istituto comprensivo “Nicotera Costabile”. La premiazione è avvenuta nei giorni scorsi nella sala conferenze della biblioteca comunale “Oreste Borrello” di Lamezia Teme, nel corso della cerimonia di chiusura del concorso organizzato dal settore scuola del cenacolo lametino di Vivere In, in collaborazione e con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Lamezia Terme e della Pastorale diocesana dell’educazione della scuola e dell’università.

Il concorso tematico, che ha visto coinvolte le scuole del Lametino, ha voluto offrire alle sedi scolastiche di ogni ordine e grado l’opportunità di poter affrontare con i propri allievi un piccolo percorso di attività creativa che, attraverso la costruzione del proprio presepe, potesse risvegliare nei giovani allievi la capacità di saper riconoscere i propri semi interiori che condizionano la vita di tutti i giorni, insegnando così ad essere agenti attivi di cambiamento, imparando a scegliere sempre la via della positività e della serenità ed essere capaci di fiorire e far fiorire. La nascita dell’uomo Gesù, è il frutto di un amore incontenibile di Dio che si dona all’umanità, un dono gratuito che invita al ricambio e all’amore verso il prossimo.

L’attività didattica, come confermato da molti docenti, ha contribuito a stimolare la riflessione su speranza, salvezza, amore per il prossimo, gratitudine per le piccole cose e valore delle relazioni autentiche, incoraggiando l’empatia, la compassione e la ricerca di un senso più profondo della vita, aldilà del credo religioso. All’interno di una sala affollatissima di studenti, docenti, genitori, la manifestazione ha vissuto momenti dedicati agli interventi delle singole scuole, con i docenti e giovani alunni, che hanno illustrato agli intervenuti il proprio percorso progettuale, le proprie motivazioni e anche momenti celebrativi legati alla consegna di attestati, targhe, quali riconoscimenti ufficiali a tutte le classi che hanno preso parte all’attività didattica.

Le scuole presenti

Tante le scuole giunte alla giornata di premiazione: Istituto comprensivo “Pitagora” di Lamezia Terme; Istituto comprensivo “Ardito-Don Bosco” di Lamezia Terme; Istituto comprensivo “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme; Istituto comprensivo “Rodari” di Soveria Mannelli; Istituto comprensivo “Giuseppe Guzzo” di Tiriolo con i plessi di San Pietro Apostolo e Gimigliano nei diversi ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) Una valutazione prodotta da una qualificata giuria, ha accompagnato gli elaborati iconografici con chiarezza, elevandone di ognuno la peculiare originalità.