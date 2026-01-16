Puglia: nasce la giunta Decaro, quattro donne e sei uomini. Ruolo anche per Emiliano

Il nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha presentato stasera la nuova giunta. Non ci sarà il suo predecessore, Michele Emiliano, al quale, però, ha dato l’incarico di consigliere giuridico, scatenando le critiche delle opposizioni di centrodestra. Il vicepresidente della giunta, composta da sei uomini e quattro donne, sarà il pentastellato Cristian Casili che, oltre alla vicepresidenza, riceve le deleghe al Welfare e allo Sport. Decaro ha scelto come assessore esterno Marina Leuzzi, in quota Avs, assegnandole Urbanistica e Casa.

L’altra unica casella a sua disposizione per gli ‘esterni’ è andata all’ex rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio, un tecnico che si occuperà di Sviluppo economico e Lavoro. In quota Pd ci sono Francesco Paolicelli (Agricoltura), Donato Pentassuglia (Salute e Benessere), Raffaele Piemontese (Infrastrutture e Mobilità) e Debora Ciliento (Ambiente e Clima). Per la lista Decaro Presidente, Graziamaria Starace avrà le deleghe a Turismo e Promozione; e Silvia Miglietta quelle di Cultura e Conoscenza, Legalità e Antimafia sociale; Sebastiano Leo, di ‘Per la Puglia’, sarà assessore al Bilancio e al Personale.