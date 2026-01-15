Protezione Civile, prorogato il termine per la selezione di 50 volontari del Gruppo Comunale di Messina

Il Comune di Messina informa che è stato prorogato al 31 gennaio 2026 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione di n. 50 volontari da iscrivere nel Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, in attuazione dell’art. 2 del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile. La proroga è finalizzata a consentire una più ampia partecipazione da parte dei cittadini interessati a svolgere attività di volontariato a supporto del sistema comunale di Protezione Civile, contribuendo alle attività di prevenzione, gestione delle emergenze e tutela della collettività.

Domande

Le domande di iscrizione potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità: online, mediante compilazione della richiesta di iscrizione attraverso la piattaforma informatica istituzionale del Comune di Messina, disponibile al seguente link: https://messinadigitale.comune.messina.it/richiesta-di-iscrizione-al-gruppo-comunale-di-protezione-civile/ o in alternativa, mediante compilazione dello schema di domanda scaricabile dalla medesima piattaforma, completo di tutti gli allegati previsti dall’Avviso, da trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it

Tutti i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione e la documentazione richiesta sono dettagliatamente indicati nell’Avviso pubblico.