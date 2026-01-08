Proteste in Iran: appesa la bandiera dello Scià, a fuoco gli edifici delle guardie rivoluzionarie islamiche | VIDEO

Proseguono le proteste contro il regime in Iran, arrivate al 12° giorno. Proteste che non si fermano nonostante il governo abbia tagliato la connessione a internet lasciando il Paese senza rete. Sui social continuano a circolare immagini e video delle proteste grazie al servizio Starlink di Elon Musk. A Khorramabad un manifestante ha appeso la bandiera dell’epoca dello Scià.

Khorramabad, un manifestante appende la bandiera dello Scià

Nella Capitale Teheran stanno bruciando edifici delle guardie rivoluzionarie islamiche.