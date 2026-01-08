Proteste in Iran: appesa la bandiera dello Scià, a fuoco gli edifici delle guardie rivoluzionarie islamiche | VIDEO

Proseguono le proteste contro il regime in Iran, arrivate al 12° giorno. Proteste che non si fermano nonostante il governo abbia tagliato la connessione a internet lasciando il Paese senza rete. Sui social continuano a circolare immagini e video delle proteste grazie al servizio Starlink di Elon Musk. A Khorramabad un manifestante ha appeso la bandiera dell’epoca dello Scià.
Khorramabad, un manifestante appende la bandiera dello Scià
Nella Capitale Teheran stanno bruciando edifici delle guardie rivoluzionarie islamiche.
Teheran, dati alle fiamme gli edifici delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche