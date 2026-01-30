Prorogata la mostra “Sandokan in Calabria – i luoghi della serie”: date, orari e info sulle visite

Prorogata al 30 aprile 2026 la Mostra “Sandokan in Calabria – i luoghi della serie” dedicata alla serie TV “Sandokan”, prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction per Rai1, col sostegno della Calabria Film Commission, dopo la messa in onda della serie su Rai1 ora disponibile su RaiPlay, Disney+, in Italia, e su Netflix in diversi paesi del mondo. Sarà dunque possibile ammirare ancora gli allestimenti, gli abiti e gli oggetti di scena originali, all’interno delle ambientazioni dove è stata realizzato il backlot nell’Area industriale ex Sir a Lamezia Terme, con i set del “Consolato di Labuan”, le prigioni ed il rifugio di “Singapore”.

La mostra nasce da un lavoro sinergico che ha messo in campo strategie di musealizzazione applicate a un set cinetelevisivo, inedite per il territorio calabrese, dando nuova vita ad ambienti e oggetti e rendendoli fruibili al pubblico anche con finalità educative e culturali e vede coinvolti, per la gestione delle visite, professionisti del settore museale e della progettazione culturale della Società Cooperativa Kiwi. Fino ad oggi la mostra è stata visitata da quasi 5.000 persone, tra cui anche diverse scolaresche. La programmazione è in continuo sviluppo e comprende percorsi tematici, attività educative e iniziative dedicate all’inclusione, con proposte specifiche per le scuole e per diversi tipi di pubblico.

Le info

La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle 16.30 (ultimo ingresso), fino al 30 aprile 2026.

Periodo pasquale: chiuso 5 e 6 aprile. L’ingresso è gratuito.

Per gruppi superiori alle 4 persone è necessaria la prenotazione. La prenotazione è possibile attraverso una delle seguenti modalità:

SMS e WhatsApp ai numeri della Segreteria organizzativa:

351 748 4016

393 968 3720

351 748 4016 393 968 3720 via mail: info@kiwisite.it

al seguente sito: Sandokan. I luoghi della serie Tickets, Multiple Dates | Eventbrite https://share.google/GIPi4pP0LurOdxMy0

Le visite saranno guidate e avranno una durata di 60 minuti.

Orari: 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 (ultimo accesso mattina) – 14.30 – 15.30 – 16.30 (ultimo accesso pomeriggio).

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sarà possibile effettuare visite guidate anche in lingua inglese. Gestione visite gruppi, scuole e attività culturali Cooperativa Kiwi 342 053 0394