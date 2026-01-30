Programma Triennale dei Lavori Pubblici a Reggio Calabria, i problemi segnalati in Commissione: dai distributori dismessi ai gazebo abbandonati

Giovedì 29 gennaio, a palazzo San Giorgio, si è svolta una seduta della III commissione consiliare, presieduta da Giuseppe Sera e con la presenza del funzionario Bruno Doldo, per iniziare l’esame del Programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 dell’Amministrazione comunale. Alla seduta hanno partecipato Gerardo Pontecorvo, presidente della Consulta comunale Assetto del Territorio, Alberto Gioffrè e Alessandro Gioffrè d’Ambra, presidenti rispettivamente di Kronos e di Sandhi. La Consulta è organo di partecipazione popolare previsto dallo Statuto comunale che ha il compito di seguire l’operato dell’amministrazione, essere sentita dalla stessa su materie ricadenti nella sua sfera di competenza e contribuire con la sua attività propositiva al miglioramento della qualità della vita nella città.

Per questi motivi il presidente Pontecorvo ha chiesto al presidente Sera che le associazioni aderenti alla Consulta vengano convocate nelle riunioni della III commissione con argomento la stesura del Piano triennale, al fine di fornire suggerimenti e indicazioni sulla tipologia e ubicazione delle opere da realizzare, perché si possano armonizzare con le reali esigenze dei quartieri. Durante la riunione di giovedì sono stati pure affrontati altri argomenti di interesse civico. Pontecorvo ha segnalato che in via Filippini la pavimentazione stradale sconnessa e danneggiata costituisce un pericolo per la circolazione. Gioffrè del Kronos ha poi evidenziato che anche la pavimentazione del Corso Garibaldi in alcuni punti presenta lo stesso problema e ha inoltre proposto, ove possibile, la scarificazione dell’asfalto nelle strade del centro storico che potrebbe portare alla luce il pregiato basolato sottostante.

Per la sede stradale di via Filippini, il consigliere Francesco Barreca ha informato che i lavori per il recupero della pavimentazione saranno eseguiti a breve dalla società Castore di Reggio. È stato quindi trattato l’inconveniente dei continui scavi del manto stradale per lavori di posa cavi e tubature che causano disagi alla circolazione stradale e pedonale. Il funzionario Doldo in merito ha precisato che la situazione è migliorata grazie a precise disposizioni di ripristino dettate alle ditte incaricate.

Pontecorvo ha infine sottoposto all’attenzione del presidente Sera la presenza di distributori di carburante dismessi e di gazebo abbandonati in città che, come nella zona di piazza Carmine, sono indecorosi e propongono seri problemi igienico-sanitari e di sicurezza pubblica. Per affrontare e risolvere quanto segnalato, il presidente Sera ha annunciato che la prossima settimana sarà convocata una riunione di commissione con i funzionari e i tecnici del comune.