Progetto HOME a Messina, concluso il secondo step di selezione dei beneficiari

Si è svolto il secondo step di selezione dei beneficiari del Progetto HOME – POC ME IV 3.1.F, promosso dal Comune di Messina e finalizzato al sostegno economico dei cittadini attraverso l’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Nel periodo di apertura dell’avviso pubblico sono state presentate complessivamente n. 1.684 domande. A seguito delle attività di verifica e istruttoria, sono state istruite n. 500 pratiche. Il procedimento ha condotto all’individuazione di n. 312 beneficiari, confermando l’efficacia dell’intervento e la significativa risposta del territorio.

Documentazione necessaria per l’erogazione del contributo

Per accedere al contributo previsto dal progetto, i beneficiari dovranno presentare la seguente documentazione presso l’URP del Comune di Messina, sito a Palazzo Zanca.

ricevute di affitto correttamente intestate e munite di marca da bollo;

prove di pagamento delle utenze di luce e gas;

modulo di riepilogo della documentazione presentata, debitamente compilato e firmato;

copia del documento di identità e del codice fiscale (fronte e retro) in corso di validità.

Supporto ai cittadini

Al fine di agevolare i beneficiari nelle operazioni di consegna e verifica della documentazione, è attivo un servizio di supporto dedicato:

ogni lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso il Palacultura – terzo piano, stanza 11 – Telefono: 090 7722555

Inoltre, è previsto un evento informativo che si terrà presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il 15 gennaio alle ore 10.30.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per i risultati raggiunti dal Progetto HOME – POC ME IV 3.1.F, ribadendo il proprio impegno nella promozione di politiche di welfare e inclusione sociale a sostegno delle famiglie e dei cittadini in condizioni di maggiore fragilità.