Progetto Home a Messina: a Palazzo Zanca focus su rendicontazione e contributi abitativi

Si è svolto oggi, giovedì 15 gennaio, a Palazzo Zanca, l’incontro informativo promosso dall’Amministrazione comunale e rivolto ai beneficiari del Progetto Home POC ME IV 3.1.f, finalizzato a illustrare le modalità di rendicontazione e lo stato di avanzamento delle attività previste dal Programma. Il progetto Home – POC Me IV 3.1.F, finanziato con fondi POC Metro – Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione Città Metropolitane 2014–2020, è coordinato dalla Direzione Generale. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività strategiche promosse sotto il coordinamento del Direttore Generale Salvo Puccio, assicurando il coordinamento tra le strutture dell’Ente e l’allineamento con le strategie dell’Amministrazione.

L’intervento di Basile

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco Federico Basile, che ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: “il Progetto Home rappresenta un intervento importante sul tema dell’abitare, una materia complessa che questa Amministrazione sta affrontando con impegno e responsabilità. L’obiettivo è fornire risposte concrete e strutturate, senza lasciare indietro nessuno. Siamo sempre disponibili ad accompagnarvi lungo questo percorso e auspico che l’incontro di oggi possa essere utile e chiarificatore per tutti”.

Introduzione di Calafiore

È seguita l’introduzione dell’Assessore alle Politiche Sociali e alle Politiche della Casa, Alessandra Calafiore, che ha evidenziato il ruolo dell’incontro come momento di raccordo operativo tra beneficiari e uffici comunali: “essere qui oggi significa rafforzare il dialogo diretto tra chi usufruisce del beneficio e gli uffici, così da consentire una gestione tempestiva ed efficace delle procedure. Per alcuni beneficiari sono già stati erogati i primi contributi relativi al canone di locazione, direttamente al locatore; ora si avvia la fase successiva, relativa alla rendicontazione delle utenze. Le situazioni sono diverse e vengono seguite singolarmente. Sono previsti ulteriori momenti di confronto, anche con i proprietari degli immobili, per ribadire che il Comune è in prima linea e garantisce pagamenti certi e diretti. Si tratta di un aiuto strutturato, non di un intervento occasionale, e continueremo a monitorare il percorso senza abbandonare nessuno”. L’Assessore ha inoltre ringraziato il personale coinvolto nel progetto, in particolare le dottoresse Maria Denaro e Giuseppa Zangla, insieme al personale della Ragioneria, per il lavoro svolto a supporto dei beneficiari.

Approfondimenti tecnici a cura della RUP del progetto

L’incontro è poi proseguito con gli approfondimenti tecnici a cura del RUP del progetto, Maria Denaro, che ha illustrato le caratteristiche del Progetto Home, evidenziando i principi che ne hanno guidato la progettazione e l’attuazione: “il Progetto Home è stato redatto e viene attuato nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa, tracciabilità delle risorse ed equità nei confronti dei beneficiari. Si tratta di un progetto costantemente monitorato, che segue rigorosamente le disposizioni previste dal Programma”. Il RUP ha inoltre ricordato che, attraverso lo scorrimento della graduatoria, entro il 31 dicembre 2026 sarà garantita la possibilità di accesso alla graduatoria ERP, anche grazie all’acquisto di alloggi da parte della società partecipata Patrimonio Messina S.p.A. “L’obiettivo finale è offrire un percorso strutturato e sostenibile che accompagni i beneficiari verso una soluzione abitativa stabile”.

Il funzionario Giuseppa Zangla, Supporto la RUP, ha chiarito che le richieste di integrazione documentale e i solleciti rivolti ai beneficiari rispondono a precise esigenze amministrative: “il Progetto Home è finanziato attraverso fondi europei e segue un iter a cascata che richiede attestazioni puntuali, certe e debitamente documentate. Le verifiche e le richieste di documentazione sono quindi indispensabili per garantire la correttezza dell’intero procedimento”.

Nel corso della giornata è stata presentata la procedura guidata di supporto ai beneficiari, con particolare attenzione alle modalità di consegna della documentazione amministrativa necessaria alla corretta rendicontazione prevista dal Programma. Sono state illustrate anche le modalità di presentazione delle bollette di energia elettrica e gas e delle ricevute di affitto, documentazione indispensabile ai fini del calcolo del contributo spettante.

Calendario per la consegna delle ricevute

La consegna della documentazione relativa alle utenze e ai canoni di locazione dovrà avvenire secondo il seguente calendario:

Gennaio 2026 : mesi di novembre e dicembre 2025;

: mesi di novembre e dicembre 2025; Maggio 2026 : periodo da gennaio ad aprile 2026;

: periodo da gennaio ad aprile 2026; Novembre 2026: periodo da maggio a ottobre 2026.

Al termine dell’incontro, l’Amministrazione comunale ha omaggiato i beneficiari di un calendario utile per annotare le principali scadenze del progetto e facilitare il rispetto degli adempimenti previsti.