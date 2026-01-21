Progetti, escursioni e non solo: il Club Alpino Italiano di Reggio Calabria presenta il suo programma del 2026

“Il Club Alpino Italiano – Sezione Aspromonte di Reggio Calabria è lieto di presentare il suo Programma Attività per l’anno 2026, in un incontro pubblico che si terrà Sabato 24 Gennaio 2026 alle ore 16:00 presso la suggestiva Terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’evento rappresenta un’occasione importante per illustrare le iniziative, le escursioni, i progetti culturali e ambientali che la Sezione Aspromonte porterà avanti nel corso del prossimo anno”. E’ quanto si legge in una nota dello stesso CAI.

“Il 2026 sarà un anno improntato a due temi fondamentali: l’inclusione e la sostenibilità. La Sezione si impegnerà a promuovere una montagna aperta a tutti, con proposte accessibili e attente alle diverse esigenze, e a valorizzare pratiche sostenibili per la tutela dell’ambiente e del territorio, nel pieno spirito della missione del CAI”.

Interverranno:

Il Presidente del CAI Sezione Aspromonte, che introdurrà la serata;

Rappresentanti istituzionali e delle autorità locali;

Don Nino Russo, Tonino Perna e Antonino Falcomatà, relatori d’eccezione che arricchiranno l’incontro con le loro testimonianze e prospettive sui temi dell’anno.

“A completare il pomeriggio, l’esibizione del Coro CAI Sezione Aspromonte, che allieterà i presenti con canti della tradizione alpina e montanara. La cittadinanza, gli appassionati di montagna, i soci CAI e tutta la stampa sono cordialmente invitati a partecipare a questo momento di condivisione e progettazione” si chiude la nota.