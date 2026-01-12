Procedimento disciplinare forense e difesa dinanzi ai CDD: due incontri formativi a Reggio Calabria

Incontro formativo promosso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Reggio Calabria presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria. Il primo incontro vertente sulla “Difesa nel Procedimento Disciplinare dinanzi ai CDD Forensi” si prefigge la finalità di approfondire la conoscenza del procedimento deontologico forense e di chiarire gli aspetti salienti della difesa innanzi ai Consigli di Disciplina, fornendo elementi utili e pratici ai difensori e/o agli stessi avvocati coinvolti nei procedimenti disciplinari. Il secondo incontro riguarderà la nuova Riforma del procedimento disciplinare, nonché l’analisi e l’approfondimento delle problematiche inerenti alla luce delle decisioni del CNF e della Cassazione.

Agli eventi, che godono del Patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Città di Reggio Calabria, moderati dall’Avv. Giuseppe A. Morabito, Consigliere Segretario del CDD di Reggio Calabria, interverranno l’Avv. Francesco Napoli e l’Avv. Patrizia Corona, entrambi Vice Presidenti del CNF e l’Avv. Paola Carello Consigliera CNF e Coordinatrice Commissione per l’attività giurisdizionale e i rapporti con i CDD. La conclusione dei lavori spetterà all’Avv. Lucia Cannizzaro, Presidente del CDD di Reggio Calabria.