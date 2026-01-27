Prevenzione nelle scuole: parte da Villa San Giovanni il progetto pilota “curare con la prevenzione” voluto da Giusi Princi

Prenderà il via nei prossimi giorni il progetto pilota “Curare con la prevenzione sanitaria a scuola”, progetto fortemente voluto dall’europarlamentare reggina Giusi Princi, sempre vicina al mondo della Scuola ed attenta alle esigenze dei giovani, coadiuvata dalle coordinatrici scientifiche del progetto, Lorena Turano e Maria Grazia Richichi. Un’iniziativa che è stata accolta con estrema sensibilità dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, presieduto da Pasquale Veneziano, e con grande entusiasmo anche dal Dirigente scolastico Luisa Ottanà.

Obiettivo

L’obiettivo è sensibilizzare alunni e genitori sull’importanza della prevenzione come arma vincente per la tutela della salute dei nostri giovani. Il progetto pilota si svilupperà nel periodo che va da gennaio a maggio 2026 con:

– incontri periodici su tematiche di prevenzione per studenti, genitori e personale scolastico, trattati da specialisti delle diverse branche selezionate per il progetto;

– visite specialistiche (cardiologia, ortopedia, oculistica, odontoiatria, endocrinologia), previo consenso dei genitori.

Il primo appuntamento, dal titolo “Considerazioni di prevenzione Cardiovascolare”, verrà tenuto da Mariateresa Cacciola, medico cardiologo presso l’UOC di Cardiologia del G.O.M. di Reggio Calabria, il 29 gennaio alle ore 16:30, presso l’Auditorium “Giovanni Trecroci” dell’Istituto comprensivo Giovanni XIII di Villa San Giovanni.

Il progetto “Curare con la prevenzione sanitaria a scuola” parte dalla cittadina in riva allo Stretto con la previsione di estenderlo a tutti gli istituti scolastici della Città metropolitana di Reggio Calabria e – perché no! – di tutta la Calabria.