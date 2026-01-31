Premio Calabria: una festa delle eccellenze calabresi nel cuore di Roma

È stata una vera e propria festa delle eccellenze calabresi nel cuore della Capitale la cerimonia del Premio Calabria, ospitata mercoledì scorso nella Sala Laudato Sì del Campidoglio. L’evento ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, scandita da interventi autorevoli di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, produttivo e culturale. L’iniziativa, promossa da Ipse Dixit – Accademia del Peperoncino di Roma in sinergia con L’Orodicalabria, ha riunito imprenditori, amministratori pubblici, esponenti delle categorie produttive e operatori della cultura per celebrare una Calabria che costruisce il proprio futuro puntando su qualità, innovazione e identità.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Francesca Leoncini, consigliera dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale, Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio di Roma, e Silvano Barbalace, segretario di Confartigianato Calabria. A moderare l’incontro la giornalista del TG2 Rai Chiara Prato. Nel corso della serata, Antonio Bartalotta, presidente di Ipse Dixit, ha sottolineato come il Premio Calabria rappresenti «un percorso di comunità», capace di creare relazioni durature tra imprese virtuose e di rafforzare il senso di appartenenza. Ernesto Magorno, presidente de L’Orodicalabria, ha invece posto l’accento sulla centralità delle eccellenze imprenditoriali come leva di sviluppo e come strumento di una narrazione positiva e credibile della regione.

Di particolare rilievo l’intervento in videoconferenza dell’assessore regionale all’Agricoltura e alle Attività di promozione Gianluca Gallo, che, oltre a ribadire il sostegno della Regione Calabria alle politiche di valorizzazione del patrimonio produttivo, ha annunciato l’imminente riconoscimento IGP per il peperoncino calabrese, traguardo atteso dal comparto e destinato a rafforzarne ulteriormente tutela e competitività. A chiudere i lavori è stato Francesco Verderami, direttore scientifico de L’Orodicalabria, che ha richiamato la missione dell’associazione e l’importanza della costruzione di una rete stabile tra istituzioni, imprese e territori.

Nel corso della cerimonia sono state premiate le aziende che si sono distinte nel 2025 nelle cinque province calabresi: G Design Italy Srls di Luigia Granata (Cosenza), Nido di Seta di Domenico Vivino (Catanzaro), Azienda Agricola Brittelli Elisabetta (Crotone), Azienda Agricola Licastro di Alfonso Licastro (Reggio Calabria) e L’Artigiano della ’Nduja di Luigi Caccamo (Vibo Valentia). Elemento fortemente identitario della manifestazione è stato il Premio Calabria stesso, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato: un’opera che supera la dimensione simbolica del trofeo per diventare racconto artistico della Calabria, espressione dell’artigianato di eccellenza, della memoria collettiva e del legame profondo tra territorio, lavoro e futuro.

Gli organizzatori hanno infine rivolto un sentito ringraziamento a quanti hanno reso possibile ospitare la manifestazione in Campidoglio, consentendo che le eccellenze calabresi fossero celebrate in uno dei luoghi simbolo delle istituzioni nazionali, e a tutti coloro che hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento. Il Premio Calabria si conferma così uno spazio di incontro tra cultura, economia e istituzioni, capace di raccontare una Calabria autentica, coesa e proiettata verso il futuro.