Praia a Mare, presentato il progetto di ciclovia turistica | VIDEO

Si è svolto, presso il Palazzo delle Esposizioni di Praia a Mare, la presentazione del progetto di ciclovia turistica “Step Greenway – Riviera dei Cedri”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Praia a Mare, ente capofila del progetto, e riguarda la realizzazione di una ciclovia a vocazione turistica che interessa un’ampia porzione dell’Alto Tirreno cosentino.

All’incontro sono intervenuti il sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo e l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Di Deco, insieme ai progettisti incaricati Alfonso Adrianopoli, Valeria La Greca e Antonio Cioni.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: