Praia a Mare, il sindaco: “ottenuto un finanziamento per la riqualificazione del cimitero” | VIDEO

“Ci sono luoghi che appartengono a tutti noi, spazi che custodiscono la storia delle nostre famiglie e il ricordo dei nostri cari. Garantire che il cimitero cittadino sia un luogo dignitoso, curato e funzionale è un dovere che sentiamo profondamente come amministrazione. Oggi facciamo un passo avanti concreto: grazie al Fondo Sviluppo e Coesione, abbiamo ottenuto un finanziamento di € 189.703,73 (Decreto n. 17392) per un progetto di riqualificazione degli impianti cimiteriali dal valore complessivo di € 236.000”. E’ quanto afferma il Sindaco di Praia a Mare, Dott. Antonino De Lorenzo.

“Non si tratta solo di cifre o decreti, ma della possibilità di intervenire con cura su strutture che necessitano di attenzione, rendendo giustizia al legame che ogni cittadino di Praia a Mare ha con questo luogo sacro. Un impegno preso, un atto concreto messo a segno dell’assessore ai Lavori Pubblici avv. Francesco Di Deco, un altro risultato raggiunto per la nostra comunità“, conclude il primo cittadino.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: