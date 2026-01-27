Poste Italiane, sarà emesso un francobollo commemorativo di Claudio Villa

Poste Italiane comunica che il 29 gennaio 2026 verrà emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Claudio Villa, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€. Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura di Tiziana Trinca.

La vignetta raffigura, un ritratto del grande interprete e artista italiano Claudio Villa durante una performance musicale che, con la sua voce intensa e immensa, ha portato la cultura e la musica italiana in tutto il mondo. In basso a destra, è presente la sua firma olografa. Completano il francobollo le legende “CLAUDIO VILLA” e le date “1926 -1987”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Roma.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.