Poste Italiane, al via i lavori Polis a San Demetrio Corone

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Roma a San Demetrio Corone è interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. All’ufficio postale di San Demetrio Corone si potranno chiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

La continuità del servizio per i cittadini di San Demetrio Corone sarà garantita presso la postazione mobile, posizionata davanti all’ufficio della Polizia locale, che sarà disponibile tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13,35 ed il sabato fino alle 12.35.