Poste Italiane: a Cosenza, Paola e Praia a mare operativo il co-working per professionisti e aziende

A Cosenza e provincia Poste Italiane sta rivitalizzando una parte del suo importante patrimonio immobiliare, per metterlo a disposizione di aziende e liberi professionisti, dando così vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi. L’immobile è stato completamente ristrutturato e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni. L’iniziativa di Poste Italiane per fornire alle comunità servizi sempre più innovativi rappresenta un’importante opportunità per i cittadini e si traduce in un volano di crescita economica per tutto il territorio a beneficio della collettività.

Le parole di Mattera

“Accogliamo con entusiasmo, anche nel nostro territorio, gli investimenti collegati alla linea di intervento del Progetto Polis, “Spazi per l’Italia”, basata sulla trasformazione di importanti edifici direzionali messi a disposizione della rete di co-working più diffusa, digitalizzata e accessibile del Paese, altrimenti non sostenibile con investimenti privati. Postazioni di lavoro la cui fruizione è aperta ai privati, alle aziende e alla pubblica amministrazione, per rispondere al meglio alle esigenze del territorio e favorirne la crescita economica e sociale”, ha dichiarato il direttore della filiale di Cosenza, Raffaele Mattera.

Il co-working di Cosenza, situato all’interno dello storico Palazzo di Piazza Francesco Crispi, dispone di 4 uffici privati per 2 persone, 1 ufficio privato per 4 persone, 6 uffici privati per 6 persone, e 1 open space con 6 postazioni, oltre ad un’accogliente area break. A Paola, invece, gli spazi condivisi si trovano al piano superiore dell’ufficio postale di via Del Cannone, dotato di parcheggio, ed è formato di 4 uffici privati per 2 persone, e 1 open space con 4 postazioni, oltre ad un’accogliente area break. Infine a Praia a Mare, il nuovo spazio, situato nell’ufficio postale di Piazza Municipio, dotato anche questo di parcheggio, dispone di 2 uffici privati per 4 persone, e 1 open space con 4 postazioni, oltre ad un’accogliente area break.

“Spazi per l’Italia”

“Spazi per l’Italia” consiste in una rete di 250 immobili su tutto il territorio nazionale – distribuiti in 100 capoluoghi di provincia, 80 centri medi e 70 piccoli centri – costituita da uffici privati, open space, aree di informal meeting, sale riunioni e aule da dedicare ad attività di coworking e formazione. L’iniziativa include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti.

Un impegno per il territorio che conferma il contributo di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione, innovazione e di crescita economica del Paese. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a spaziperlitalia@posteitaliane.it.