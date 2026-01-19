Porto Tremestieri a Messina, riunione di Basile con i sindacati

“In merito alle prospettive relative alla realizzazione del porto di Tremestieri, si è svolta l’attesa riunione con i Sindacati convocata dal sindaco Basile che ha visto la presenza del presidente dell’Adsp dello Stretto Rizzo e il collegamento da remoto del commissario per la realizzazione del porto di Tremestieri Di Sarcina. L’inizio dei lavori è stato preceduto dal siparietto legato al dono, da parte della Uil, di tre scatole di costruzioni aventi per tema: “come costruire il porto di Tremestieri”. lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Tirrenica, e Antonino Di Mento, segretario generale Uiltrasporti Messina, al termine della riunione odierna.

“Incontro interlocutorio”

“L’incontro è stato decisamente interlocutorio. Da parte dei soggetti istituzionali è stata ribadita la volontà di realizzare l’opera e sono state respinte le preoccupazioni legate al tentativo di sabotare l’appalto. Molte decisioni concrete e sostanziali per i loro effetti, quali la previsione di un’eventuale variante o la scelta di realizzare un’opera strategica, quesiti fondamentali posti al sindaco Basile, al presidente Rizzo e al commissario Di Sarcina, non hanno avuto risposte chiare e definite. Un aspetto importante è rappresentato dal fatto che è stato comunicato il formale impegno ad iniziare, entro il corrente mese di gennaio, i lavori a mare propedeutici alla palificazione per costruire la diga foranea. Purtroppo, sono stati confermati i ritardi rispetto alla tabella di marcia per l’esecuzione dei lavori che sono già di oltre sei mesi”, evidenzia la nota.

“Anche per questi motivi, a nostro avviso, è fondamentale ed importante mantenere altissima e permanente la pressione su un’opera che è fondamentale per il futuro della città e per la definitiva liberazione del centro cittadino dal far west rappresentato dai tir e dalle automobili. In tal senso, su proposta sindacale, il sindaco Basile ha convenuto di trasformare l’incontro odierno in un tavolo permanente finalizzato a seguire con mirata attenzione i lavori del porto di Tremestieri”, conclude la nota.