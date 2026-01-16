Ponte sullo Stretto, Tajani a Catania: “è una straordinaria opportunità, va realizzato”

“Speriamo che non ci siano più troppi intralci per la realizzazione del ponte sullo Stretto che rappresenta una straordinaria opportunità per l’Italia e per l’Europa. Perché la Sicilia è una delle più belle regioni d’Europa, non solo d’Italia, e merita di avere un sistema infrastrutturale all’altezza della sua storia, perché l’altezza delle sue bellezze e delle sue potenzialità”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando la redazione de La Sicilia nella sede del quotidiano nella storica Villa Scammacca di Catania “Quindi il governo – ha aggiunto – vorrà andare avanti, cercherà di fare tutto nei tempi più rapidi possibili, rispettando anche le osservazioni della magistratura e realizzare le opere infrastrutturali, che erano un grande sogno di Silvio Berlusconi, per le quali quale ci siamo battuti“.