Ponte sullo Stretto: “si lavora alla norma per superare lo stop e rimettere in moto l’opera”. Germanà e le mosse del Governo dopo i rilievi

“Il Ministero delle Infrastrutture sta predisponendo un intervento normativo per recepire i rilievi della Corte dei conti e consentire il completamento dell’iter autorizzativo. Un passaggio necessario per dare certezza procedurale e riportare il Ponte nel percorso operativo. Parallelamente prosegue il confronto con la Commissione europea su profili ambientali e appalti. Il Ponte resta una priorità strategica per la mobilità, lo sviluppo e la continuità territoriale del Paese. Avanti con serietà, metodo e responsabilità”.

Così, sui social, il Senatore siciliano Nino Germanà parla del Ponte sullo Stretto e della scelta del Governo di predisporre un intervento apposito per rispondere ai rilievi della Corte dei Conti e riprendere l’iter.