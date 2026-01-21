Ponte sullo Stretto, Salvini accelera: “chiarimenti alla Corte dei Conti e cantieri, opera strategica per l’Italia”

“Siamo al lavoro in queste settimane per chiarire in maniera ancora più esplicita, con dati e valutazioni resi nelle forme richieste dalla Corte dei Conti“. Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante il question time su documenti e dichiarazioni di esponenti del Governo che qualificano il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina come opera strategica a fini di sicurezza e difesa nazionale.

“Il Ponte sullo Stretto di Messina è classificato dall’Europa come un anello mancante del corridoio che unisce Scandinavia e Mediterraneo, che dovremo completare entro il 2030, quindi stiamo semplicemente facendo quello che ci stanno chiedendo di fare. Siamo al lavoro in queste settimane per chiarire in maniera ancora più esplicita, con dati e valutazioni resi nelle forme richiesti dalla Corte dei Conti, le conclusioni dell’istruttoria finora svolta. L’obiettivo è aprire i cantieri di un’opera attesa da ormai cento anni. Sappiamo di avere svolto un lavoro serio, approfondito. Ricordo che in attesa del Ponte, che sarà un acceleratore di sviluppo, sono aperti in Sicilia e Calabria cinquanta miliardi di euro di cantieri per migliorare strade, autostrade e ferrovie“. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo al QT della Camera.