Ponte sullo Stretto, Morelli rilancia: “è l’opera che cambierà la geopolitica dell’Europa”

In merito al Ponte sullo Stretto “abbiamo tutti contro. Ma non è solo un’opera del secolo, ma un’opera che cambierà il volto del Mediterraneo. Ed è chiaro che ci siano interessi anche europei contrapposti: indovinate se a Rotterdam e in Germania dicono “fate questo PONTE” per permettere all’Italia e al Sud Europa di avere il principale hub commerciale e logistico che oggi guarda verso il Medio Oriente e la Cina e domani verso l’Africa? Dal punto di vista commerciale, culturale, economico e sociale il Ponte sullo Stretto è l’opera che cambia la geopolitica dell’Europa nella logistica“. Lo ha detto il sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli intervenendo all’evento “Idee in Movimento” organizzato dalla Lega a Rivisondoli in provincia de L’Aquila.

Ponte sullo Stretto, Morelli: “presto delibere Palazzo Chigi per unico interlocutore”

Sul Ponte sullo Stretto di Messina “abbiamo tutti contro. Stiamo facendo un’opera che cambierà il volto del Mediterraneo. Ci sono anche interessi europei contrapposti. Quello che stiamo facendo non è solo la più grande opera ingegneristica del secolo ma l’opera che cambia la geopolitica dell’Europa per la logistica. Le delibere che stiamo per mettere in campo nei prossimi giorni, anche sotto il profilo di Palazzo Chigi, riguardano la possibilità di avere un interlocutore che si occupi della materia, in modo tale da avere ancora minori problemi dal punto di vista burocratico, cosa che ha cercato di mettere qualche zeppa a Matteo Salvini e al Ponte“. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alessandro Morelli, intervenendo all’iniziativa della Lega “Idee in movimento” in corso in Abruzzo.

Ponte sullo Stretto, Morelli: “tattica sinistra è dire di dare i fondi all’emergenza”

“Vi invito a riportare sui territori quello che sta avvenendo e la strategia e la tattica che la sinistra sta mettendo in campo contro il Ponte di Messina, “la tattica è: distogliamo dei fondi dal Ponte per dedicarli all’emergenza”, “perché è contro le grandi opere, è contro l’innovazione, è contro il Sud, ma in realtà è contro l’Italia“. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, alla manifestazione della Lega ‘Idee in movimento’ a Rivisondoli (L’Aquila).