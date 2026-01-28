Ponte sullo Stretto: finanziamento totale di 13,5 miliardi, 7 dallo Stato

Ammonta a 13,532 miliardi di euro il finanziamento per il Ponte sullo Stretto di Messina. La copertura è composta da 6,962 miliardi provenienti dal bilancio dello Stato, 718 milioni dal Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) quota amministrazioni centrali, 1,6 miliardi dai fondi Fsc regionali (1,3 miliardi Sicilia e 300 milioni Calabria), quindi altri 3,88 miliardi dal Fondo Sviluppo e Coesione nazionale e 370 milioni dalla società Stretto di Messina che gestisce il progetto. Nell’ultima legge di bilancio il governo ha deciso di spostare circa 780 milioni di euro originariamente destinati al biennio 2024-2025 verso l’anno 2033. Ma il totale resta 13,532 miliardi.