Ponte sullo Stretto e DL Commissari, le precisazioni di Ciucci: cosa conterrà il decreto

Il DL commissari conterrà “chiarimenti procedurali per la riattivazione dei procedimenti riguardanti la delibera Cipess e il Decreto interministeriale relativo al III Atto aggiuntivo alla Convenzione al fine di conformarsi alle motivazioni della Corte dei Conti”. E’ quanto ha riferito all’Ansa l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in merito ad alcuni contenuti che verranno inseriti nel dl commissari e che riguarderanno in particolar modo le richieste dei magistrati contabili sul Ponte sullo Stretto.