Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti: “mai messe in discussione le scelte del Governo”

Il presidente Guido Carlino chiarisce: la Corte dei Conti ha sollevato solo rilievi procedurali nel rispetto della normativa sull’eventuale realizzazione del Ponte sullo Stretto

ponte sullo stretto

La Corte dei conti non ha in alcun modo messo in discussione le scelte operate per quanto riguarda l’eventuale costruzione del ponte sullo Stretto. Si è occupata dei profili procedurali e ha mosso i propri rilievi sulla base della normativa vigente, nulla di piu“. Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino, a margine dell’inaugurazione ad Aosta della nuova aula di udienza. “Questo per la Corte dei conti è un momento molto delicato, ieri è stata pubblicata la legge numero 1 del 2026 che riguarda appunto la riforma giurisdizionale e del controllo della Corte dei conti, che indubbiamente nei prossimi mesi sarà impegnatissima ad attuare le disposizioni introdotte dal legislatore“, ha aggiunto.

